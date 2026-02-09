A Bergamo, i giudici di pace sono sotto pressione. Le richieste di aumentare le loro competenze si fanno più insistenti, ma i numeri attuali non bastano. Marchesi, rappresentante dell’Ordine, spiega che con l’attuale organico non si riesce a far fronte alla crescente mole di lavoro, e l’ampliamento delle funzioni non potrà risolvere i problemi di personale. La situazione resta critica in una città dove la giustizia di pace si trova a gestire un aumento del 70% di pratiche.

GIUSTIZIA. Previsto un ampliamento delle competenze. Marchesi (Ordine): «Ma i numeri sono insufficienti». Attualmente sono 13 in servizio contro i 21 della pianta organica: altri cinque dovrebbero arrivare quest’anno. La situazione è già complessa oggi e rischia di diventare ancora più critica tra non molto. Resta un tema delicato, quello del Giudice di pace: se nel frattempo non interverranno modifiche o proroghe, dal 31 ottobre 2026 entrerà in vigore l’ulteriore ampliamento delle competenze. In ambito civile, infatti, saranno questi magistrati a dirimere le cause dal valore fino a 30mila euro per i beni mobili (triplicando l’attuale tetto è di 10mila euro) e quelle fino a 50mila euro per i risarcimenti legati ai sinistri stradali o con natanti (raddoppiando la soglia odierna di 25mila euro). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Giudici di pace, a Bergamo carico verso il +70%»

