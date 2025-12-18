Bremer già carico verso Juve Roma | il messaggio inequivocabile del brasiliano verso il big match in programma sabato allo Stadium – FOTO

Bremer si prepara con determinazione per il big match di sabato allo Stadium, inviando un messaggio chiaro alla Roma attraverso i social. Il difensore brasiliano punta a scendere in campo dal primo minuto, mostrando tutta la sua voglia di contribuire alla vittoria della Juventus in una sfida fondamentale. La sua carica e il suo impegno sono pronti a fare la differenza in una partita che promette emozioni e spettacolo.

Bremer lancia la sfida alla Roma su Instagram e punta a una maglia dal primo minuto per il big match di sabato allo Stadium. Il messaggio social. Il conto alla rovescia verso il fischio d'inizio è ormai partito e la tensione agonistica alla Continassa inizia a salire vertiginosamente. La sfida Juve Roma, in programma sabato sera all'Allianz Stadium, rappresenta uno snodo cruciale per il cammino in campionato della squadra di Luciano Spalletti. In un match che promette scintille e duelli fisici ad alta intensità, la notizia più attesa dai tifosi bianconeri potrebbe arrivare direttamente dal reparto arretrato, dove un protagonista assoluto sembra pronto a riprendersi il palcoscenico principale.

