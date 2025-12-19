Tribunale di Bergamo giurano 5 nuovi giudici e un pubblico ministero

Il 18 dicembre, nell’aula della Corte d’Assise di Bergamo, cinque nuovi giudici e un pubblico ministero hanno prestato giuramento, rafforzando la squadra giudiziaria della città. Un momento importante che sottolinea l’impegno e la continuità nel garantire giustizia e legalità nel territorio bergamasco.

Bergamo. Cinque nuovi giudici e un pubblico ministero hanno giurato giovedì 18 dicembre nell'aula della Corte d'Assise del tribunale di Bergamo. Il sostituto procuratore è Antonio Mele, 32 anni, di Foggia, mentre i giudici sono Michela Loletto, 33 anni, di Assisi, Marta Giuca, 35 anni, di Catania, Jacopo Chiodo, 35 anni, di Crema, Camilla Luraghi, bergamasca di 30 anni, Michela Rillosi, anche lei 30 anni, anche lei bergamasca, così come Gianfranco Verrillo, 31 anni. Nella giornata di venerdì 19 giurerà invece la giudice Carmen Carandente, 32 anni mentre Vera Favalli, 37 anni, lo farà al rientro dalla maternità.

