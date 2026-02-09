giovanni franzoni domina la combinata paris si difende bene con distacchi ridotti

Giovanni Franzoni si prende la scena nella combinata maschile a Milano Cortina 2026, dominando la gara e mettendo in mostra una prestazione solida. Paris si difende bene, mantenendo distacchi ridotti e tenendo aperta la corsa per il podio. Le competizioni stanno regalando emozioni, con gli italiani che continuano a mostrare carattere e determinazione.

Le gare di combinata a squadre maschile nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si stanno rivelando un palcoscenico di emozioni intense, con l'Italia protagonista di una prestazione che promette di rendere questa competizione tra le più appassionanti degli ultimi anni. La formazione azzurra si prepara ad affrontare la fase finale, dopo aver dimostrato solidità in una prova di slalom e discesa che ha visto coinvolti alcuni dei più promettenti atleti del circuito internazionale. Tra i partecipanti si è distinto Giovanni Franzoni, che ha concluso la discesa con il miglior tempo e ha conseguito un margine di vantaggio di 17 centesimi sul suo più immediato inseguitore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

