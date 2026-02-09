Un italiano si prepara a chiudere in testa la discesa della combinata di Milano Cortina 2026. Franzoni ha fatto il miglior tempo, lasciando tutti alle sue spalle. A seguire ci sarà Paris, con distacchi ridotti. La gara di slalom si avvicina e l’attenzione si concentra sulla sfida tra i big, con l’Italia ancora in corsa per un risultato importante.

Ci sarà un italiano a scendere per ultimo nella prova di slalom della combinata a squadre maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la discesa, infatti, Giovanni Franzoni ha fatto registrare il miglior tempo ed ora insieme ad Alex Vinatzer la coppia azzurra sogna davvero di poter conquistare il titolo olimpico. Sarà una battaglia per le medaglie probabilmente tutta incentrata tra Italia e Svizzera, con cinque coppie in corsa per il podio. Franzoni è stato protagonista di un’ottima discesa, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte del tracciato dopo il salto di San Pietro, specialmente negli ultimi curvoni finali, dove ha guadagnato almeno quattro decimi su ogni avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni davanti a tutti nella discesa della combinata. Bene Paris, distacchi contenuti

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Dopo la prima manche della combinata maschile alle Olimpiadi, Franzoni si piazza in testa grazie a una buona discesa.

Giovanni Franzoni si conferma a Wengen, conquistando un terzo posto in discesa dopo la vittoria in SuperG.

Ultime notizie su Giovanni Franzoni

