A Lisbona, un artista siciliano porta nelle scuole storie e leggende italiane. Racconta di come il suo lavoro, che condivide anche il folklore della Sicilia, gli dia un senso e lo faccia sentire parte di qualcosa di più grande. Lascia la sua terra per vivere della sua arte, e qui, in Portogallo, trova un pubblico che apprezza e ascolta le sue storie.

“A Lisbona porto storie e leggende italiane nelle scuole. Con il mio lavoro faccio conoscere anche il folklore della mia Sicilia, da dove sono andato via perché non potevo vivere con la mia arte”. Antonio Nicolò Zito, siciliano, originario di Palermo, classe 1983, ha lasciato l’Italia oltre dieci anni fa, oggi vive in Portogallo dove tra pubblicazione di libri, laboratori artistici sul riciclo e racconti orali di storie, porta i miti di Scilla, Medusa, Romolo e Remo, Mano Verde, ai giovanissimi. “Come quella di Colapesce, che rappresenta esattamente il limite dei palermitani: un giovane che anziché succedere al potere perisce per un ricatto del potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Lisbona porto il folklore dell’Italia nelle scuole. Qui sento che quello che faccio ha un senso”

