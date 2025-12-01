Pio Esposito è l’Italian Golden Boy 2025 | Arrivare dalla B all’Inter mi metteva ansia faccio quello che ho sempre sognato! Sul paragone con Vieri rispondo così

Inter News 24 Pio Esposito è l’Italian Golden Boy 2025, le parole dell’attaccante classe 2005 dell’Inter sul palco, al momento della premiazione. Reduce dall’ottimo ingresso con assist decisivo in Pisa Inter, Francesco Pio Esposito è stato premiato oggi come il Best Italian Golden Boy 2025. Queste le parole del giovane centravanti nerazzurri al momento della premiazione nel corso dell’evento che si sta tenendo al Museo dell’Automobile di Torino. DEDICA PER IL PREMIO – « Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che ha fatto. Lo dedico a loro e alle persone che hanno fatto sacrifici per me. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito è l’Italian Golden Boy 2025: «Arrivare dalla B all’Inter mi metteva ansia, faccio quello che ho sempre sognato! Sul paragone con Vieri rispondo così»

