la foiba di basovizza verso il giorno del ricordo

La foiba di Basovizza si prepara a ricordare le vittime, con molte cerimonie in programma nei prossimi giorni. Gianni Cuperlo, allora segretario della Federazione giovanile del Pci, fu tra i primi a portare un mazzo di fiori nel marzo 1989, segnando un passo importante nel percorso di memoria. La comunità locale si stringe intorno a questa ricorrenza, ancora oggi simbolo di rispetto e testimonianza storica.

Era stato Gianni Cuperlo, allora segretario della Federazione giovanile del Pci, a raccogliere l’indicazione del nazionale e della Federazione triestina e, nel marzo 1989, a portare un mazzo di fiori sulla foiba di Basovizza. Era la prima volta ed era «un atto di pacificazione» avrebbe poi dichiarato. «La Storia non deve essere cancellata ma per non farlo occorre conoscerla e capirla» ha spesso ripetuto il deputato triestino che più volte è intervenuto sui conflitti e il confine orientale. Ed è in libreria un suo nuovo libro proprio sulla Frontiera ferita – guerre, fascismo, foibe, esodo, ricordi e riflessioni, confronti e approfondimenti fatti con un buon numero di storici giuliani. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

A Udine è partito un fitto calendario di iniziative per il Giorno del ricordo.

La Camera ha approvato la legge che istituisce il giorno del ricordo per i piccoli martiri di Gorla, commemorando i 184 bambini morti nel bombardamento del 1944.

