Giorno del Ricordo fiaccolata di Gioventù Nazionale fino al Comune | VIDEO

Questa sera Gioventù Nazionale ha organizzato una fiaccolata fino al Comune per ricordare le vittime delle foibe. Centinaia di persone si sono ritrovate in strada, accompagnando il corteo con candele accese. Fratelli d’Italia ha partecipato con entusiasmo, sottolineando l’importanza di non dimenticare. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, tra il rispetto e l’emozione dei presenti.

Attivisti in marcia per le vittime delle foibe, deposizione della corona a Palazzo d'Accursio. Cavedagna: "Chi ci contesta vuole una repubblica sovietica" Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale tornano in piazza per la fiaccolata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe. Il corteo ha percorso via d'Azeglio fino a Palazzo d'Accursio, dove nel cortile è stata deposta una corona. La manifestazione, organizzata in occasione del Giorno del Ricordo dedicato anche all'esodo giuliano dalmata, si è svolta senza contestazioni. A differenza degli anni precedenti non si sono registrate proteste in piazza del Nettuno.

