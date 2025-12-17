Perugia si qualifica al Mondiale per club di volley se…Le combinazioni dell’ultima giornata

Perugia si gioca tutto nell’ultima giornata del Mondiale per club 2025 di volley maschile. Dopo aver sconfitto Osaka in una spettacolare sfida, gli umbri sperano di staccare il pass per le semifinali. La qualificazione dipende dai risultati dell’ultima partita contro il Sada Cruzeiro, con cui si contenderanno il pass del turno. Un risultato positivo potrebbe portare il team italiano tra le migliori del mondo, scrivendo una pagina importante della loro storia.

Perugia ha battuto per 3-2 i nipponici dell'Osaka Bluteon nella seconda giornata del Gruppo B del Mondiale per club 2025 di volley maschile: gli umbri dovranno giocarsi la qualificazione alle semifinali all'ultima giornata con i brasiliani del Sada Cruzeiro. La formazione italiana comanda con 5 punti, davanti ai nipponici dell'Osaka Bluteon, secondi a quota 4, ed ai brasiliani del Sada Cruzeiro, terzi con 3. Già eliminati i libici dello Swehly, battuti da Perugia all'esordio ed ancora a quota 0 in classifica. Nell'ultima giornata Perugia sarà ovviamente padrona del proprio destino e dovrà conquistare almeno un punto contro i sudamericani per qualificarsi alle semifinali: gli umbri passeranno il turno in caso di vittoria per 3-0, 3-1, 3-2 oppure in caso di sconfitta per 2-3.

