Giornata mondiale della lingua greca al liceo classico Mandralisca | Un onore celebrare le radici del pensiero occidentale

Questa mattina al liceo classico Mandralisca si è tenuta la Giornata mondiale della lingua e cultura elleniche. Gli studenti e i docenti hanno partecipato a iniziative per mettere in luce le radici del pensiero occidentale, con incontri e approfondimenti sulla lingua greca. È un evento che ogni anno richiama l’attenzione sulla storia e il patrimonio culturale della Grecia, e questa volta ha visto anche un forte coinvolgimento delle nuove generazioni.

Si è svolta questa mattina la Giornata mondiale della lingua e cultura elleniche, iniziativa del governo di Atene che ha preso il via nel 2017 per la dare diffusione allo studio del greco nel mondo. La data scelta commemora la morte del poeta ellenico Dionysios Solomòs, vissuto a cavallo tra '700.

