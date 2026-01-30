Il Siap alla giornata mondiale della lingua greca

Oggi Taranto ha celebrato la Giornata Mondiale della Lingua Greca con un evento che ha coinvolto cittadini e appassionati di cultura. La città jonica ha organizzato un incontro dedicato alla memoria storica, alla cultura e all’amicizia tra Italia e Grecia, sottolineando il legame tra i due Paesi. La giornata ha visto interventi e momenti di confronto, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le radici condivise.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, la città jonica ha ospitato un incontro dedicato alla cultura, alla memoria storica e all'amicizia tra Italia e Grecia. L'evento, tenutosi grazie all'impegno del Dopolavoro Filellenico, della Società Filellenica Italiana e del Console Onorario di Grecia, dott.ssa Antonella Mastropaolo, ha visto la partecipazione del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (S.I.A.P.). A portare il saluto del sindacato è stato Pasquale Antonazzo, Segretario regionale aggiunto, che – insieme ad Antonio Giordano, assente per impegni fuori sede – ha ribadito il sostegno del S.

