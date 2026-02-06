Napoli non dimentica le sue radici elleniche lunedì 9 la Giornata mondiale della lingua greca

Napoli torna a ricordare le sue origini elleniche. Lunedì 9 febbraio si tiene l’undicesima edizione della Giornata mondiale della lingua greca, un evento organizzato dal comitato Sintonia con il supporto del Comune. La città celebra così il suo legame con la cultura greca, coinvolgendo scuole e cittadini in un momento di riflessione e festa.

Napoli rinnova l’incontro con le sue radici elleniche e celebra lunedì 9 febbraio l’undicesima edizione della Giornata mondiale della lingua greca, iniziativa culturale organizzata dal comitato Sintonia – coordinamento docenti licei per la Giornata mondiale della lingua greca, con il supporto del Comune di Napoli, assessorato alle Politiche giovanili. Il programma, articolato in tre giorni, è stato presentato nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo dall’assessora alle Politiche giovanili, al lavoro e alle politiche sociali Chiara Marciani e da Jannis Korinthios, professore di lingua e letteratura neogreca e ideatore dell’iniziativa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Oggi Taranto ha celebrato la Giornata Mondiale della Lingua Greca con un evento che ha coinvolto cittadini e appassionati di cultura.

A scuola, alcuni genitori migranti cercano di trasmettere alle nuove generazioni non solo l'italiano, ma anche le lingue e le tradizioni dei loro Paesi di origine.

