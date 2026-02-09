Giornata epilessia neurologi | Nuovi farmaci riducono crisi ma stigma e limiti restano

Oggi si celebra la Giornata internazionale dell’epilessia, un’occasione per parlare di questa malattia che ancora fa paura e genera pregiudizi. I neurologi spiegano che i nuovi farmaci aiutano a controllare le crisi, ma lo stigma e i limiti sociali restano un problema. Molti pazienti trovano difficile vivere normalmente a causa di queste barriere invisibili. La Società italiana di neurologia invita a continuare a sensibilizzare e migliorare la qualità di vita di chi soffre di epilessia.

Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata internazionale dell'epilessia che ricorre oggi, la Sin - Società italiana di neurologia promuove una riflessione approfondita su una patologia complessa e ancora oggi spesso oggetto di stigma. Riflessione che intende offrire una panoramica aggiornata sull'epilessia affrontata sia dal punto di vista medico-scientifico, sia sotto il profilo sociale e della qualità di vita delle persone che ne soffrono. L'epilessia - spiegano i neurologi in una nota - è una patologia neurologica caratterizzata da alterazioni transitorie dell'attività elettrica cerebrale, che determinano un temporaneo malfunzionamento delle funzioni neurologiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’epilessia colpisce milioni di persone in tutto il mondo, ma ancora oggi molte si trovano a dover affrontare pregiudizi e incomprensioni.

Oggi, in tutto il mondo, si ricorda la Giornata Mondiale dell’Epilessia.

