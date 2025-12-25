Luca Carboni a Villa Manin venerdì 10 luglio 2026

Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “ RIO ARI O LIVE ”, attesa tournée che lo vedrà protagonista nei festival, anfiteatri e nei luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra penisola. Il tour estivo del cantautore vedrà anche un’esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo venerdì 10 luglio 2026 nella splendida Villa Manin di Codroipo. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit sr l in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 16. 🔗 Leggi su Udine20.it

