FIORELLA MANNOIA a Palmanova col nuovo tour dedicato ai successi di De André e Fossati 23 luglio 2026

Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “ Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve ”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996, “ Anime Salve ”. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - FIORELLA MANNOIA a Palmanova col nuovo tour dedicato ai successi di De André e Fossati. 23 luglio 2026

