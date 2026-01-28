Corsi abilitanti pubblicati i decreti ministeriali La Gilda critica | Vergogna italica docenti costretti a pagare per insegnare

Il Ministero ha pubblicato i decreti che autorizzano l’avvio dei corsi abilitanti per il 202526. La Gilda degli insegnanti critica duramente, definendo la misura una “vergogna italica” che costringe i docenti a pagare pur di poter insegnare. La polemica si infiamma, mentre le prime scadenze si avvicinano e i docenti sono già sul piede di guerra.

Il Ministero ha pubblicato i decreti che autorizzano l’avvio dei corsi abilitanti per l’anno accademico 202526. Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, ha espresso una posizione critica rispetto alla distribuzione dei posti previsti. Il sindacato ha diffuso una nota ufficiale in cui evidenzia come l’assegnazione non risponda alle reali necessità del territorio. Le università hanno fissato il contingente dei posti disponibili tenendo conto solo in modo parziale delle indicazioni fornite dal MIM. I dati sono ancora in fase di analisi ma emerge già una sproporzione tra le discipline attivate e le cattedre effettivamente scoperte nelle scuole.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

