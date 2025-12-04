Debutti alla regia, l'animazione di Zerocalcare, le storie vere come quella di Giulio Regeni e la Sindrome del Bambino Dimenticato: ecco il listino Fandango 2026. Spazio a nuove voci, nuovi registi e registe: questo sembra essere il vademecum di Fandango da quanto presentato alle Giornate Professionali di Sorrento. Storie inusuali, coraggiose, di indipendenza e ricerca d'identità. Storie di donne, di ragazzi e ragazze, di popolazioni e religioni da tutto il mondo, per confrontarsi con altre culture e provare a comprenderle meglio. Un listino che è quasi un gesto di solidarietà ed avvicinamento, che mette al centro gli ultimi, gli invisibili, accusati di crimini che possono fare orrore e invece vanno capiti, per provare a diventare tutti persone - anzi, esseri umani - migliori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fandango: un listino 2026 all’insegna delle opere prime