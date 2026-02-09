Calvarese | Guida lascia dietro di sé qualche polemica Dubbi sull’impatto Gila-Cabal

L’arbitro Calvarese dice che Guida ha lasciato qualche polemica alle sue spalle, ma ci sono ancora dubbi sull’effetto che le decisioni di Gila e Cabal avranno sulle prossime partite. La questione resta calda tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si attende una risposta definitiva sulla loro influenza.

La lettura da parte dell'ex arbitro. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, su Tuttosport analizza così gli episodi da moviola di Juve Lazio. La sua analisi: « Marco Guida porta a casa una partita non facile, lasciando dietro di sé qualche polemica. L'episodio chiave arriva nel primo tempo, con il contatto tra Cabal e Gila. L'ex Hellas Verona resta a terra dopo un contatto successivo al momento in cui il colombiano passa il pallone, ma per Guida l'episodio non è da rigore. Sul prosieguo dell'azione il campano decide di annullare un gol dalla distanza di Koopmeiners, reputando influente la posizione di Khephren Thuram davanti a Provedel, ma i dubbi sull'impatto rimangono.

