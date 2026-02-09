Calvarese | Guida lascia dietro di sé qualche polemica Dubbi sull’impatto Gila-Cabal

Da juventusnews24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arbitro Calvarese dice che Guida ha lasciato qualche polemica alle sue spalle, ma ci sono ancora dubbi sull’effetto che le decisioni di Gila e Cabal avranno sulle prossime partite. La questione resta calda tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si attende una risposta definitiva sulla loro influenza.

. La lettura da parte dell’ex arbitro. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, su Tuttosport analizza così gli episodi da moviola di Juve Lazio. La sua analisi: « Marco Guida porta a casa una partita non facile, lasciando dietro di sé qualche polemica. L’episodio chiave arriva nel primo tempo, con il contatto tra Cabal e Gila. L’ex Hellas Verona resta a terra dopo un contatto successivo al momento in cui il colombiano passa il pallone, ma per Guida l’episodio non è da rigore. Sul prosieguo dell’azione il campano decide di annullare un gol dalla distanza di Koopmeiners, reputando influente la posizione di Khephren Thuram davanti a Provedel, ma i dubbi sull’impatto rimangono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calvarese guida lascia dietro di s233 qualche polemica dubbi sull8217impatto gila cabal

© Juventusnews24.com - Calvarese: «Guida lascia dietro di sé qualche polemica. Dubbi sull’impatto Gila-Cabal»

Approfondimenti su Calvarese Guida

Moviola Juve Lazio, CorSport: «Gila rischia su Cabal, Guida la porta a casa in qualche modo»

Durante la partita tra Juventus e Lazio, il VAR ha sollevato alcune polemiche.

Rigore Cabal, Marelli non ha dubbi: «A mio avviso è punibile e vi spiego perchè». L’analisi sull’episodio in Juve Lazio

Marelli analizza il rigore di Cabal durante la partita tra Juve e Lazio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Calvarese Guida

Argomenti discussi: Fai Teramo, nuova guida e squadra rinnovata: Monica Calvarese nominata capodelegazione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.