Giappone trionfo elettorale per la Lady di Ferro Takaichi che ora può cambiare la costituzione

In Giappone, Takaichi ha conquistato le elezioni anticipate e ora può spingere per cambiare la costituzione. La leader conservatrice ha ottenuto un risultato clamoroso, consolidando il suo ruolo e rafforzando le sue possibilità di portare avanti la sua agenda politica. La sua vittoria ha sorpreso molti, e ora il Paese si prepara a una fase di novità politica.

In Giappone è Takaichi-mania. Non c’è altro modo di descrivere l’enorme presa della nuova leader conservatrice sul Paese del Sol Levante, che nella giornata di ieri ha stravinto le elezioni anticipate per rinnovare il Parlamento giapponese. Le elezioni. L’azzardo ha pagato. Perché era stata la stessa premier a volere con forza elezioni anticipate, scommettendo di raggiungere una super-maggioranza per i rappresentanti del suo Partito Liberale Democratico. Scommessa vinta, con il PLD che ha conquistato 316 seggi sui 465 totali della Camera Bassa. Questo risultato va ben oltre la semplice maggioranza assoluta e rappresenta il picco di potere del partito sin dalla sua fondazione nel 1955. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giappone, trionfo elettorale per la “Lady di Ferro” Takaichi che ora può cambiare la costituzione Approfondimenti su Takaichi Mania A che serve cambiare ora la legge elettorale? Meloni e i suoi all’assalto di Costituzione e Mattarella Sanae Takaichi vince ancora: il segreto del nuovo trionfo elettorale della “lady di destra” giapponese Sanae Takaichi conquista ancora le elezioni anticipate in Giappone. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Takaichi Mania Argomenti discussi: Giappone, trionfo elettorale per la premier Takaichi; Giappone, trionfo elettorale di Takaichi: maggioranza schiacciante e potere rafforzato in Parlamento; Giappone, trionfo di Sanae Takaichi alle elezioni anticipate: la premier blinda la sua maggioranza; Giappone: vittoria schiacciante per la premier Takaichi. Giappone: trionfo elettorale per Sanae Takaichi, la prima premier donna del Sol LevanteR ivoluzione al femminile in Giappone: l a premier giapponese Sanae Takaichi, 64 anni, ha trionfato alle elezioni politiche anticipate, convocate appena un mese fa. Ha ottenuto una vittoria travolgent ... iodonna.it Per Aberdeen Investments l’esito delle elezioni rafforza le prospettive del GiapponeHisashi Arakawa (Aberdeen Investments) ritiene che gli effetti positivi della crescita salariale, della resilienza dei consumi e delle riforme strutturali continuano a sostenere in modo duraturo sia i ... tgcom24.mediaset.it Trionfo Takaichi in Giappone, il partito di governo supera la soglia dei due terzi. Le congratulazioni di Trump, la Cina minaccia #ANSA x.com Trionfo Takaichi in Giappone, il partito di governo supera la soglia dei due terzi. Le congratulazioni di Trump, la Cina minaccia #ANSA facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.