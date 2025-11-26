A che serve cambiare ora la legge elettorale? Meloni e i suoi all’assalto di Costituzione e Mattarella

Se la destra ha vinto le Regionali, come dicono loro, perché mai la presidente Meloni vuole cambiare subito la legge elettorale? In realtà hanno capito – più di alcuni esponenti del centro sinistra – che il “campo largo” può essere competitivo: nel Veneto, devono ringraziare Zaia che ha letteralmente regalato la vittoria ad una destra che in affanno persino a Venezia, dove si voterà per il nuovo sindaco. Di fronte alle difficoltà, la corte italiana di Trump tenta di imitare il capo e di cambiare legge elettorale e collegi prima del voto. Il loro cammino seguirà una mappa precisa: referendum contro la giustizia, in caso di vittoria legge elettorale e assalto finale alla Costituzione antifascista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A che serve cambiare ora la legge elettorale? Meloni e i suoi all’assalto di Costituzione e Mattarella

Leggi anche questi approfondimenti

MALANGONE DI PIANETA SINDACALE CARABINIERI: "25 NOVEMBRE: NON BASTA RICORDARE, SERVE CAMBIARE". - facebook.com Vai su Facebook

Per cambiare le cose serve una billionaire tax: una tassa progressiva sui grandi patrimoni per restituire dignità a sanità, scuola, lavoro e ambiente. #patrimoniale #billionairetax Vai su X

Meloni punta sulla legge elettorale. 'Ora serve stabilità' - Il presagio di Matteo Renzi, a urne appena chiuse, rischia di avverarsi: "Da domattina Giorgia Meloni proverà a cambiare la legge elettorale. Riporta ansa.it

Via gli uninominali. Proporzionale con premio di maggioranza: qual è la legge elettorale che vuole la destra e perché - Il primo commento ufficiale, ieri, dopo i risultati delle elezioni Regionali di Campania, Puglia e Veneto, da parte di Fratelli d’Italia è stato del ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Legge elettorale, Quagliariello: "Il cambiamento è una scorciatoia. Astensione sta assumendo una dimensione patologica" - Legge elettorale e astensionismo nel commento del prof. Da la7.it