Giappone elezioni in piena tempesta di neve | la premier Takaichi gioca la sua partita per restare al potere

In Giappone, le elezioni sono cominciate sotto una forte nevicata che ha rallentato le operazioni di voto. La premier Sanae Takaichi cerca di consolidare il suo potere, giocando le sue carte in un momento difficile. Le condizioni meteorologiche rischiano di ridurre la partecipazione e di complicare il risultato di questa consultazione anticipata.

Giappone al Voto: Tra Nevicate, Scommesse Geopolitiche e il Futuro di una Premier. Le elezioni anticipate in Giappone, indette dalla premier Sanae Takaichi, si sono aperte oggi con un’affluenza potenzialmente compromessa da condizioni meteorologiche avverse. Il paese è chiamato a esprimere il proprio voto per rinnovare la Camera dei Rappresentanti, in una giornata che si preannuncia decisiva per il futuro politico ed economico del Giappone. La Takaichi, salita alla guida del governo lo scorso ottobre, ha esplicitamente legato la sua permanenza in carica all’esito del voto, annunciando le dimissioni in caso di mancata maggioranza per la sua coalizione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

