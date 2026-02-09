Giani | Impianto potabilizzazione a Lucignano strategico per Valdichiana aretina e senese

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha partecipato questa mattina all’inaugurazione dell’impianto di potabilizzazione “Il Pianello” a Lucignano. L’impianto permette di fornire acqua potabile a Lucignano e Sinalunga, usando esclusivamente l’acqua dell’invaso di Montedoglio. La struttura rappresenta un passo importante per garantire risorse idriche sicure ai due Comuni e alle zone circostanti.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Il presidente della Regione Eugenio Giani ha partecipato all’inaugurazione dell’ impianto di potabilizzazione “Il Pianello”, che consentirà l’approvvigionamento di acqua potabile dei comuni di Lucignano (Ar) e Sinalunga (Si), con l’acqua proveniente interamente dall’invaso di Montedoglio. “L’inaugurazione dell’impianto di potabilizzazione da 45 litri al secondo in località Pianello, nel comune di Lucignano, rappresenta un passo decisivo verso la sicurezza idrica di un intero territorio”, ha detto il presidente Giani. “Siamo di fronte a un’opera strategica che consente di assicurare l’approvvigionamento idrico della Valdichiana aretina e senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

