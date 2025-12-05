Arezzo, 5 dicembre 2025 – Un fronte comune per proteggere i giovani dai rischi del Gioco d’Azzardo Patologico. La Valdichiana Aretina fa il punto sui risultati di “Reti in Gioco – Gioco di Rete”, il progetto finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Terzo Piano di Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, che ha coinvolto l’intera comunità nella costruzione di una rete territoriale di promozione del benessere dei giovani. L'evento conclusivo, dal titolo “Il valore della rete: fare, essere e mettersi in gioco”, si terrà martedì 12 dicembre all’Auditorium della Scuola Primaria di Camucia. Sarà l’occasione per restituire gli esiti del lavoro svolto e rilanciare una strategia condivisa di prevenzione delle dipendenze promossa dal Ser. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Valdichiana Aretina scende in campo contro il Gioco d'Azzardo