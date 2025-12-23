Valdichiana Aretina nuovi strumenti per la riabilitazione dei bambini
Arezzo, 23 dicembre 2025 – Donazione del Gruppo Auser all’UFSMIA per il rafforzamento dei percorsi precoci per i disturbi del neurosviluppo. Un gesto concreto a sostegno della riabilitazione in età evolutiva. Si è svolta ieri, presso la Casa della Salute di Castiglion Fiorentino, la consegna della donazione del Gruppo Auser all’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFSMIA) della zona distretto Valdichiana Aretina, diretta dalla dottoressa Anna Giommoni. I materiali donati – costituiti principalmente da giochi strutturati e strumenti specifici per la logopedia e la fisioterapia – saranno utilizzati nei percorsi di presa in carico abilitativa precoce di bambini con disturbi del neurosviluppo, seguiti dall’ambulatorio zonale di Neuropsichiatria infantile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: I Lions Club della Valdichiana aretina per la prevenzione oncologica
Leggi anche: La Valdichiana Aretina scende in campo contro il Gioco d'Azzardo
Valdichiana Aretina, nuovi strumenti per la riabilitazione dei bambini - Donazione del Gruppo Auser all’UFSMIA per il rafforzamento dei percorsi precoci per i disturbi del neurosviluppo ... lanazione.it
Accelerazione verso i nuovi distretti irrigui in Valdichiana? Le imprese agricole tornano a sperare - Arezzo, 9 giugno 2025 – Le imprese della Valdichiana aretina e senese tornano a sperare di poter utilizzare l’acqua della piu’ grande diga dell’Italia centrale con l’accordo sottoscritto a Castiglione ... lanazione.it
Legambiente Valdichiana Aretina - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.