valdichiana aretina nuovi strumenti per la riabilitazione dei bambini

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Donazione del Gruppo Auser all’UFSMIA per il rafforzamento dei percorsi precoci per i disturbi del neurosviluppo. Un gesto concreto a sostegno della riabilitazione in età evolutiva. Si è svolta ieri, presso la Casa della Salute di Castiglion Fiorentino, la consegna della donazione del Gruppo Auser all’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFSMIA) della zona distretto Valdichiana Aretina, diretta dalla dottoressa Anna Giommoni. I materiali donati – costituiti principalmente da giochi strutturati e strumenti specifici per la logopedia e la fisioterapia – saranno utilizzati nei percorsi di presa in carico abilitativa precoce di bambini con disturbi del neurosviluppo, seguiti dall’ambulatorio zonale di Neuropsichiatria infantile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

