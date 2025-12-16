cortona il cordoglio per la scomparsa di sergio grilli

Cortona si stringe nel dolore per la scomparsa di Sergio Grilli, figura di spicco nel mondo dell’arte. Il sindaco Luciano Meoni ha ricordato con affetto il pittore, definendolo un

Arezzo, 16 dicembre 2025 – Cortona, il cordoglio per la scomparsa di S ergio Grilli. Meoni: «Piangiamo un pittore gentiluomo, protagonista di tante mostre» «Oggi piangiamo un pittore gentiluomo» così il sindaco di Cortona Luciano Meoni esprimendo il proprio cordoglio per la morte di Sergio Grilli. Aveva 74 anni, viveva a Terontola, era stato ferroviere con il ruolo di Capostazione. Grande appassionato di arte, ha partecipato a numerose mostre, personali e collettive. Grilli sarà ricordato anche per i suoi modi affabili e sempre gentili. «A tutti i suoi estimatori, amici e familiari vanno le condoglianze dell’Amministrazione comunale», ha concluso il sindaco. Lanazione.it

