Morte Rolando Nannicini il cordoglio del presidente Giani

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, avvenuta questa mattina all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia. Nannicini era una figura conosciuta nel panorama locale e la sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità. La notizia è stata comunicata ufficialmente in data 13 gennaio 2026 ad Arezzo.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, spentosi questa mattina all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. "Montevarchino doc, Rolando Nannicini era una figura di grande spessore umano e politico - ha dichiarato il presidente Giani – che aveva dedicato la sua vita alla politica, con una carriera lunga e prestigiosa, iniziata nell'amministrazione locale per approdare a quella nazionale. Sindaco di Montevarchi per due mandati negli anni Novanta, è stato poi eletto alla Camera dei Deputati per tre legislature, contribuendo con passione e competenza al dibattito politico nazionale".

È scomparso Rolando Nannicini, ex deputato per DS e PD - È morto all’età di 80 anni Rolando Nannicini, montevarchino, ex sindaco ed ex deputato dei DS e del PD e dell'Ulivo ... gonews.it

È morto Rolando Nannicini, ex sindaco di Montevarchi ed ex Deputato della Repubblica - È morto all’età di 80 anni Rolando Nannicini, montevarchino, una lunga carriera nel mondo della politica prima locale e poi nazionale. valdarnopost.it

