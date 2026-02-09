Giada D' Antonio in combinata | orari avversarie e dove vederla in tv e streaming

Giada D’Antonio si prepara al suo debutto olimpico. La giovane atleta campana ha ricevuto la convocazione per Milano Cortina 2026 e da settimane si allena intensamente. Ora, manca poco al momento di scendere in pista, con l’attenzione puntata su orari, avversarie e dove seguire le sue gare in tv e streaming.

Si avvicina il debutto olimpico di Giada D’Antonio, atleta giovanissima proveniente dalla Campania, convocata per Milano Cortina 2026. Insieme a Nadia Delago, la 16enne azzurra gareggia nella combinata a squadre femminile, che assegnerà le medaglie sulla pista Olympia delle Tofane. L’evento è impostato su due prove autonome, la discesa libera e lo slalom, con la somma dei tempi che determinerà la classifica finale. La coppia italiana è composta da Nadia Delago e Giada D’Antonio, pronte a eseguire la discesa libera e lo slalom in sequenza. La gara si svolgerà sul tracciato di Cortina d’Ampezzo, noto per ospitare una delle tappe di riferimento del Circo Bianco femminile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

