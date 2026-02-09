Giada D’Antonio si prepara al suo debutto alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La ragazza di 16 anni, proveniente dalla Campania, sarà in gara nella combinata a squadre femminile martedì 10 febbraio. È un momento importante per lei, che punta a dare il massimo in una competizione così importante. La sua presenza segna un passo avanti per il suo futuro sportivo.

Giada D’Antonio si appresta a fare il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali: la 16enne campana è stata convocata per i Giochi di Milano Cortina 2026 e verrà schierata nella combinata a squadre femminile, che si disputerà nella giornata di martedì 10 febbraio. La promettente napoletana farà coppia con Nadia Delago, che si cimenterà nella discesa libera: i tempi delle due prove verranno sommati e si stilerà la classifica generale che assegnerà le medaglie. La discesa libera è prevista alle ore 10.30, mentre Giada D’Antonio sarà impegnata nello slalom che scatterà alle ore 14.00: l’azzurra dovrà aspettare che la propria compagna di squadre concluda il segmento nella disciplina veloce, dare uno sguardo ai distacchi e poi prepararsi per presentarsi al cancelletto di partenza, cercando di dare il massimo e di sfruttare al meglio l’occasione sulla pista Olympia delle Tofane, uno dei templi del Circo Bianco per quanto concerne le competizioni femminili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Giada D’Antonio e con chi gareggia in combinata: orari, tv, streaming

Approfondimenti su Milano Cortina

Anna Trocker parte domani pomeriggio alle 14 nella gara di slalom valida per la combinata a squadre femminile di sci alpino a Cortina d’Ampezzo.

Oggi, mercoledì 10 dicembre, si disputa il secondo gigante femminile sulla neve di Copper Mountain, negli Stati Uniti, valido per il circuito Nor-Am Cup di sci alpino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano Cortina, chi è Giada D’Antonio: la Black Panther dello sci alpino alle Olimpiadi ha 16 anni; Giada D’Antonio, la prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi: a 16 anni è la più giovane del Team Italia; Chi è Giada D'Antonio, prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi invernali. L'attacco della mamma di Brignone; Sci, Giada D’Antonio alle Olimpiadi. Fico: La Campania è con te.

Quando parte Giada D’Antonio e con chi gareggia in combinata: orari, tv, streamingGiada D'Antonio si appresta a fare il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali: la 16enne campana è stata convocata per i Giochi di Milano Cortina 2026 e ... oasport.it

Patrizia De Blanck eredità, quanto ha lasciato alla figlia? Perché Giada non ha il cognome del padre? Chi era il papà?Patrizia De Blanck che eredità ha lasciato alla figlia Giada De Blanck? E perché la donna ha sempre usato il cognome della madre? donnapop.it

Una storia che parte dal territorio e arriva al mondo. Oggi iniziano le Olimpiadi Invernali e Giada D’Antonio sarà tra le protagoniste della Nazionale italiana di sci alpino, portando a MilanoCortina2026 l’orgoglio della Campania. Un traguardo costruito con sacri facebook