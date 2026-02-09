Pasquale Kaiser, l’arbitro dilettante che ha fatto il giro del web chiedendo di sposare il compagno in campo davanti a circa 50 mila spettatori a Colonia, è stato vittima di un’aggressione violenta in casa. La notizia ha fatto scalpore, anche perché Kaiser aveva attirato l’attenzione con il suo gesto romantico e coraggioso. Ora si indaga su cosa sia successo realmente e chi abbia aggredito l’arbitro.

Pascal Kaiser, l’arbitro dilettante diventato noto dopo aver chiesto al compagno di sposarlo davanti a circa 50 mila spettatori nello stadio del Colonia sarebbe stato vittima di un’aggressione violenta. Secondo quanto riferito dallo stesso Kaiser, l’uomo sarebbe stato assalito nel giardino di casa nella notte tra sabato e domenica. Come riportato da L’Équipe, l’arbitro sarebbe stato picchiato da persone sconosciute, riportando un occhio nero. Kaiser ha condiviso una foto delle ferite sul suo profilo Instagram privato. Secondo il racconto dell’arbitro, il giorno precedente all’aggressione aveva ricevuto alcune minacce, di cui aveva informato la polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, arbitro picchiato in casa: virale la sua proposta di matrimonio al compagno in campo

Approfondimenti su Germania Arbitro Picchiato

L’arbitro amatoriale Pascal Kaiser è stato picchiato sotto casa sua.

L’arbitro Pascal Kaiser, noto per aver fatto una proposta di matrimonio al suo compagno nello stadio del Colonia, si trova ora al centro di un caso inaspettato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Germania Arbitro Picchiato

Argomenti discussi: Pascal Kaiser aggredito dopo aver chiesto al fidanzato di sposarlo.

Vergogna in Germania: aggressione omofoba a un arbitro della BundesligaLa Germania si macchia di un episodio orribile. In realtà poco più di una settimana fa, prima del fischio d'inizio del match d'apertura della 20ª giornata di Bundesliga ... tuttonapoli.net

IN GERMANIA -Aggressione omofoba a un arbitro della Bundesliga ift.tt/TLBSdKn x.com

Si è inginocchiato davanti al suo compagno e gli ha chiesto di sposarlo nella location speciale dello stadio RheinEnergieStadion a Colonia, in Germania. L’arbitro Pascal Kaiser ha inaugurato così il Diversity Matchday, la giornata con cui il calcio tedesco pro facebook