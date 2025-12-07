Durante la Finale di Tu si que vales 2025 è giunta a sorpresa una proposta di matrimonio in diretta. Cosa è accaduto? Dopo l’esibizione gli Sky Skaters hanno sorpreso la giuria e gli spettatori. In che senso? Ebbene mentre a fine esibizione Jacqueline confermava che il coraggio con cui compiono le loro acrobazie è frutto della fiducia e dell’amore, Wagner ha chiesto di potere rubare un secondo. A quel punto Castrogiovanni gli ha passato una scatolina e l’acrobata ha detto “ Lei è la donna della mia vita, è il mio amore, per lei farei di tutto. Ti amo tantissimo e voglio rimanere per sempre insieme a te ” e poi si è inginocchiato per la fatidica domanda: “ Vuoi sposarmi?”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tu si que vales 2025, Finale: a sorpresa proposta di matrimonio in diretta | Video Witty Tv