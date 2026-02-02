Arbitro sorprende tutti con proposta di matrimonio tra i fischietti e i gol il campo diventa scenario d’amore

L’arbitro Pascal Kaiser ha chiesto la fidanzata durante la partita di calcio a Colonia. Inaspettatamente, ha tirato fuori l’anello e si è inginocchiato davanti a tutti i giocatori e i tifosi, che hanno osservato increduli. La donna ha detto sì, e il campo si è trasformato in un palco di emozioni. Un momento che resterà a lungo nella memoria di chi ha assistito alla scena.

Durante una partita di calcio dell'Oberliga Niederrhein, allo stadio RheinEnergie di Colonia, l'arbitro Pascal Kaiser ha reso storica la sua giornata non per un fallo o un rigore, ma per una scelta che ha commosso migliaia di persone. Al termine di un intervento tecnico, mentre i giocatori si preparavano al fischio finale, si è inginocchiato a bordo campo e ha chiesto al suo compagno, Moritz, di sposarlo. La richiesta, accompagnata da un semplice anello e da un silenzio carico di emozione, è stata accolta con un sì entusiasta. Il pubblico, composto da migliaia di tifosi, ha risposto con un applauso prolungato, segno di un riconoscimento collettivo che va oltre il campo da gioco.

