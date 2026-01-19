Dimensionamento scolastico se ne parla in un incontro del Pd con l' assessora regionale Isabella Conti

Giovedì alle 18, al centro culturale Sandro Pertini di Santa Sofia, si terrà un incontro sul tema del dimensionamento scolastico, con la partecipazione dell’assessora regionale Isabella Conti, del consigliere Daniele Valbonesi e della sindaca Ilaria Marianini. L’iniziativa mira a discutere le modalità di organizzazione e sviluppo delle scuole nella regione, offrendo un’occasione di confronto tra rappresentanti istituzionali e cittadini.

Giovedì alle 18 il centro culturale Sandro Pertini di Santa Sofia ospiterà un incontro sul tema del dimensionamento scolastico alla presenza dell'assessora regionale a welfare e istruzione Isabella Conti, al consigliere regionale Daniele Valbonesi e alla sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini.Ad.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: “La cultura del rispetto”: se ne parla con l’assessora regionale Gessica Allegni Dimensionamento scolastico, cosa succede in Emilia-Romagna. Il piano del commissario: “Né chiusure, né classi accorpate”

In Emilia-Romagna, il piano del commissario sul dimensionamento scolastico prevede che non ci siano chiusure di scuole né accorpamenti di classi. La decisione mira a garantire stabilità e continuità educativa, mantenendo l’attuale distribuzione dei plessi, gli indirizzi di studio e il tempo scuola. Questa strategia intende rassicurare le famiglie e il personale scolastico, assicurando il rispetto delle caratteristiche e delle esigenze di ogni istituto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dimensionamento scolastico, Flc Cgil e Gilda Toscana: "Commissariamento inaccettabile" - FLC CGIL e Gilda UNAMS criticano la decisione del Governo di imporre alla Toscana il dimensionamento della rete scolastica con la nomina di un commissario ... gonews.it

Dimensionamento scolastico: la Sicilia sacrifica 23 scuole per fedeltà al Governo nazionale #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

Dimensionamento scolastico, qualche appunto (non ideologico) x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.