Gemelli con lo stesso DNA a processo per omicidio sentenza in bilico | Solo la madre li riconosce

Due gemelli identici, con lo stesso DNA, sono sotto processo per un duplice omicidio. Solo la madre può riconoscerli, mentre la sentenza resta in bilico. La difesa punta tutto sulla somiglianza estrema e sulla mancanza di testimoni oculari. La prossima udienza potrebbe chiarire se saranno condannati o assolti.

Due imputati in un processo per duplice omicidio sono gemelli identici (omozigoti), dunque con lo stesso DNA. Gli esperti di genetica forense non sono riusciti ad attribuire le tracce biologiche trovate sull'arma del delitto (un fucile d'assalto) a uno o all'altro fratello di 33 anni. La sentenza è attesa alla fine di febbraio in Francia, ma l'esito è tutto da scrivere.🔗 Leggi su Fanpage.it

