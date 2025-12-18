Radio Italia Live – Il Concerto 2026 la data di Piazza Duomo a Milano
Radio Italia Live – Il Concerto torna nel 2026 a Milano, portando sul palco di Piazza Duomo alcuni dei più grandi talenti italiani. Un evento imperdibile che celebra la musica italiana in una cornice iconica, regalando emozioni uniche a tutti gli appassionati. Preparati a vivere una serata indimenticabile all’insegna della musica e della cultura italiana.
Anche nel 2026, Radio Italia Live – Il Concerto porterà alcuni dei più importanti artisti italiani in piazza Duomo a Milano. L'appuntamento con l'evento dal vivo più atteso dell'anno è per venerdì 15 maggio. La data del concerto è stata annunciata in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana dall'Editore Mario Volanti e dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in collegamento telefonico.
Leggi anche: Torna (di nuovo) il concerto di Radio Italia in piazza Duomo
Leggi anche: La prima esibizione di Alessandra Amoroso dopo il parto è per un concerto in piazza Duomo a Milano
Radio Italia Live Milano 2026, il concerto - Nella classicissima location di piazza Duomo, a Radio Italia Live 2026 sono attesi alcuni tra i principali protagonisti della scena musicale italiana che presentano al pubblico di Milano (e di tutta ... mentelocale.it
RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO 2026: ecco la data dell’evento a Milano - Il sindaco Giuseppe Sala ha appena dato la notizia in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana insieme a Mario Volanti ... radioitalia.it
Radio Italia Live a Milano: la scaletta, come seguire l’evento e l’ordine di uscita dei cantanti - Il Concerto che questa sera, venerdì 30 maggio, dalle ore 20:40 accenderà piazza Duomo a Milano. ilfattoquotidiano.it
GRANDE ANNUNCIO: IL 15 MAGGIO 2026 RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO TORNA A MILANO IN PIAZZA DUOMO Il nostro grande evento gratuito è organizzato in collaborazione con il Comune di Milano. Radio Italia ringrazia l’Assessore alla Cultur - facebook.com facebook
