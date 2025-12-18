Radio Italia Live – Il Concerto 2026 la data di Piazza Duomo a Milano

Radio Italia Live – Il Concerto torna nel 2026 a Milano, portando sul palco di Piazza Duomo alcuni dei più grandi talenti italiani. Un evento imperdibile che celebra la musica italiana in una cornice iconica, regalando emozioni uniche a tutti gli appassionati. Preparati a vivere una serata indimenticabile all’insegna della musica e della cultura italiana.

Radio Italia Live – Il Concerto porterà alcuni dei più importanti artisti italiani in piazza Duomo a Milano anche nel 2026. Anche nel 2026, Radio Italia Live – Il Concerto porterà alcuni dei più importanti artisti italiani in piazza Duomo a Milano. L’appuntamento con l’evento dal vivo più atteso dell’anno è per venerdì 15 maggio. La data del concerto è stata annunciata in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana dall’Editore Mario Volanti e dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in collegamento telefonico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

