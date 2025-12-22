Glen Matlock, Steve Jones e Paul Cook tornano dal vivo assieme a Frank Carter. I Sex Pistols, orfani ormai da tempo del loro storico frontman John Lydon, si esibiranno il 25 giugno 2026 all’Oversound Festival di Bari, presso l’Arena del Levante. Un evento unico per i fan del gruppo che, nonostante la sua storia fatta di diverse pause, festeggerà i primi 50 anni di carriera con il live-evento Anarchy in the U.K., dalla celebre hit di protesta nonché singolo d’esordio. I biglietti sono già disponibili online su Ticketone, Ticketmaster e Ticketsms al prezzo di 57,50 euro per il posto unico e 80,50 per il Pit. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I Sex Pistols in concerto a Bari nel 2026: data e biglietti

Leggi anche: Tedua in concerto a San Siro nel 2026: data e biglietti

Leggi anche: John Lydon ha paragonato Donald Trump ai Sex Pistols

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sex Pistols feat. Frank Carter: UFFICIALE in concerto a Bari il 25 giugno 2026. Tutte le info e biglietti - Si esibiranno giovedì 25 giugno 2026 all’Oversound Festival di Bari, presso l’Arena del Levante. virginradio.it