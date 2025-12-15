Centinaia di reperti archeologici sequestrati restituiti allo Stato

Un importante patrimonio archeologico è stato restituito allo Stato dopo il sequestro di centinaia di reperti, tra cui vasi, monete, anfore, ciotole e teste di terracotta. Questi reperti, di diverse forme e dimensioni, rappresentano un prezioso patrimonio culturale, testimonianza delle civiltà passate e della storia antica della regione.

Vasi e monete, anfore, ciotole, teste di terracotta di varie forme e dimensioni, alcune delle quali finemente decorate. Tutto il materiale di grande interesse archeologico era stato rinvenuto e sequestrato nel 2019 nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria che era concentrata in realtà. Latinatoday.it Sequestrati più di 800 reperti archeologici a casa di un comisano “Ghenos-Scylletium”, arrestati “tombaroli” tra Calabria e Sicilia: 12mila reperti archeologici sequestrati - Nella prima fase investigativa l’indagine aveva portato al sequestro di circa 10mila reperti archeologici, tra cui circa 7mila ... pupia.tv

Decine di reperti archeologici restituiti allo Stato. Vennero scoperti in una casa di Minturno - Nei giorni scorsi, su disposizione del Tribunale di Cassino, gli agenti del Commissariato di Formia hanno provveduto alla consegna alla Soprintendenza ... h24notizie.com

Centinaia di reperti dell’antica Roma sarebbero custoditi nei caveau di Vasil Bojkov. La procura di Roma indaga sul magnate bulgaro per circa 300 oggetti ritenuti parte del patrimonio archeologico italiano. - facebook.com facebook