GdF Salerno | confiscati reperti archeologici di pregio a un imprenditore del territorio

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato una serie di reperti archeologici di grande valore a un imprenditore locale. I reperti, ritenuti di interesse storico e culturale, sono stati confiscati durante un’operazione che mira a tutelare il patrimonio storico della regione. L’imprenditore è stato coinvolto in questa attività, e ora si aspetta di chiarire la provenienza dei pezzi.

Eseguita una confisca di reperti archeologici ritenuti di particolare interesse storico e culturale nei confronti di un imprenditore del Salernitano. Il provvedimento, emesso dalla Corte d'Appello, è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Il materiale confiscato comprende diversi manufatti databili tra età arcaica e periodo romano: tra questi una lekythos e un' olpetta attribuite al III-IV secolo a.C., tre anforette miniaturistiche riferibili al VII-VI secolo a.C., un' oinochoe con decorazioni geometriche databile al VI secolo a.C. e un'anfora da trasporto di epoca romana alta circa 93 centimetri.

