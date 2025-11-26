Garlasco quella telefonata a casa Poggi | Non è stato lui E la reazione della mamma di Chiara

A Garlasco, dove il tempo sembra aver sedimentato una verità mai davvero condivisa, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna oggi a muoversi come un’ombra che riaffiora, scuotendo certezze che molti consideravano definitivamente acquisite. A pochi giorni dall’udienza del 18 dicembre, cruciale per il futuro giudiziario di Alberto Stasi, il giallo si infittisce ancora una volta. La nuova ondata di dubbi nasce dalla puntata di “Lo Stato delle Cose”, andata in onda lunedì 24 novembre, che ha rimesso al centro della vicenda un dettaglio che da anni divide investigatori, avvocati e familiari: la famosa fotografia del corpo di Chiara, mostrata o forse non mostrata a Stasi prima del suo interrogatorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

«Telefonata al 118» vs «nuove anomalie»: scontro tra De Rensis e Pietracalvina, Giletti prova a tenere il punto. #LoStatodelleCose #Garlasco Vai su X

Ma lei qui parla come opinionista, non come avvocato. " È bastata questa frase di Grazia Longo in diretta a Mattino Cinque per far saltare gli equilibri in studio e accendere la discussione sul caso Garlasco. Si stava parlando delle chiamate fatte da Andrea Se - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco: “Non l’ha fatto”, spunta il dettaglio su Marco Poggi e Andrea Sempio - Tante ipotesi e molte idee su cosa sia accaduto nel delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi. Segnala newsmondo.it

Garlasco, il giallo della foto di Chiara e la telefonata della madre di Stasi - La ricostruzione di quanto accaduto prima e dopo l’interrogatorio di Alberto Stasi continua a tenere banco, così come la consulenza Linarello: cosa succede ... Da libero.it

Delitto di Garlasco: spunta la foto di casa Poggi la mattina dell’omicidio - Un'immagine e tante ipotesi: la foto di casa Poggi la mattina dell'omicidio del delitto di Garlasco. Lo riporta newsmondo.it