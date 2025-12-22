GAM 100 | un secolo di arte moderna a Roma 1925-2025
Cosa: Una grande mostra celebrativa con oltre 120 opere tra dipinti, sculture e grafica per il centenario della collezione.. Dove e Quando: Presso la Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi, dal 20 dicembre 2025 all’11 ottobre 2026.. Perché: Un’occasione unica per ripercorrere l’evoluzione del gusto e della politica culturale capitolina attraverso i capolavori che hanno segnato il Novecento italiano.. La Galleria d’Arte Moderna di Roma taglia il traguardo del secolo di vita e lo fa con una celebrazione che non è solo una mostra, ma un vero e proprio atto di amore verso la città e il suo patrimonio artistico. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Dal 20 dicembre, la mostra GAM 100. UN SECOLO DI GALLERIA COMUNALE 1925-2025, per celebrare il centenario della GALLERIA D'ARTE MODERNA | 20 dicembre 2025 - 11 ottobre 2026
Dal 20 dicembre 2025 all’11 ottobre 2026 la Galleria d’Arte Moderna di Roma celebra il centenario della fondazione della sua collezione con la grande mostra "GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025" - facebook.com facebook
