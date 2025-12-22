GAM 100 | un secolo di arte moderna a Roma 1925-2025

Cosa: Una grande mostra celebrativa con oltre 120 opere tra dipinti, sculture e grafica per il centenario della collezione.. Dove e Quando: Presso la Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi, dal 20 dicembre 2025 all’11 ottobre 2026.. Perché: Un’occasione unica per ripercorrere l’evoluzione del gusto e della politica culturale capitolina attraverso i capolavori che hanno segnato il Novecento italiano.. La Galleria d’Arte Moderna di Roma taglia il traguardo del secolo di vita e lo fa con una celebrazione che non è solo una mostra, ma un vero e proprio atto di amore verso la città e il suo patrimonio artistico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

