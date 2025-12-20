Due cantieri edili tra Visso e Muccia, impegnati nei lavori di ricostruzione post-sisma, sono finiti sotto la lente dei carabinieri. Il risultato: quattro denunciati alla procura per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. E multe per un totale di circa 140mila euro. Le verifiche sono state messe in atto dai militari della Compagnia di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, e del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, guidati dal maresciallo Martino Di Biase. Entrambi i cantieri, dai controlli, sono risultati carenti sotto diversi aspetti relativi alla sicurezza, tra cui la formazione dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli nei cantieri, multe per 140mila euro

