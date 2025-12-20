Controlli nei cantieri multe per 140mila euro
Due cantieri edili tra Visso e Muccia, impegnati nei lavori di ricostruzione post-sisma, sono finiti sotto la lente dei carabinieri. Il risultato: quattro denunciati alla procura per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. E multe per un totale di circa 140mila euro. Le verifiche sono state messe in atto dai militari della Compagnia di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, e del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, guidati dal maresciallo Martino Di Biase. Entrambi i cantieri, dai controlli, sono risultati carenti sotto diversi aspetti relativi alla sicurezza, tra cui la formazione dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Polizia, controlli nei locali a Cornigliano e Sampierdarena: 40mila euro di multe
Leggi anche: Controlli dei forestali nei negozi e ristoranti del novarese: oltre 50mila euro di multe
Controlli nei cantieri, multe per 140mila euro; Tolentino, cantieri edili della ricostruzione post terremoto fuori legge: deferite 4 persone, multe per 140mila euro; Fontana di Trevi a pagamento, il sindaco Gualtieri: «Dal 1 febbraio ticket di 2 euro». Siti monumentali e museali non più gratis: la lista.
Tolentino, cantieri edili della ricostruzione post terremoto fuori legge: deferite 4 persone, multe per 140mila euro - Compagnia Carabinieri di Camerino, controllo cantieri edili della ricostruzione post- msn.com
San Severino: stranieri ospitati abusivamente. Segnalazioni e multe dopo i controlli nei cantieri - Tre settempedani, un’impresa edile romana e un egiziano nei guai, per aver omesso la comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri. ilrestodelcarlino.it
Controlli in cantiere privato, denunce e multe - I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia, con l'ausilio dei militari della stazione di Ponte San Giovanni e sezione radiomobile della compagnia del capoluogo, coadiuvati dai ... ansa.it
Violazioni sicurezza in ditte ricostruzione post sisma, sanzioni per 140mila euro. Controlli dei carabinieri in due cantieri edili tra Visso e Muccia nel Maceratese #ANSA x.com
Sulla tragedia di ieri alle Eolie interviene la Uil: "Chiediamo con forza maggiori controlli nei cantieri" - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.