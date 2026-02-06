Nei primi trenta giorni di controlli intensivi, le forze dell’ordine hanno sospeso tre licenze e comminato multe per circa 150mila euro alle sale da gioco. Sei gestori sono stati denunciati per reati penali e tre attività sono state chiuse temporaneamente. Le operazioni continuano per verificare il rispetto delle norme e contrastare eventuali irregolarità.

Sanzioni per un totale di circa 150mila euro, con sei titolari denunciati per violazioni di natura penale e tre attività chiuse temporaneamente. Sono gli esiti di una serie di controlli effettuati dai carabinieri nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali come bar con slot. " Controlli straordinari per la prevenzione del gioco d’azzardo ", come vengono definiti nella nota dell’Arma, eseguiti nel corso dell’intero mese di gennaio, i cui risultati sono stati resi noti ieri, e che hanno interessato l’intero territorio provinciale. Non si è trattato di ispezioni mirate, come quelle che vengono effettuate laddove sono segnalate o ipotizzate eventuali irregolarità, ma controlli a tappeto, interessando una molteplicità di obiettivi nel mesedimo settore, monitorato per un motivo specifico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Faro sulle sale da gioco. Un mese di controlli: tre licenze sospese e multe per 150mila euro

Approfondimenti su Faro Sulle Sale

Pavia si prepara a stringere i controlli nelle sale da gioco.

A Pesaro, tre persone sono state multate con 1000 euro ciascuno per aver abbandonato mobili in strada.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Faro Sulle Sale

Argomenti discussi: Faro sulle sale da gioco. Un mese di controlli: tre licenze sospese e multe per 150mila euro; Gioco d’azzardo, la provincia di Piacenza prima in regione: spesi 2.837 euro a testa; David Ellison scrive agli italiani: Ecco cosa farò se Paramount acquisirà Warner; Boom del gioco d'azzardo online: a Rimini record regionale con +25%. In media giocati 2.775 euro.

Faro sulle sale da gioco. Un mese di controlli: tre licenze sospese e multe per 150mila euroPavia, accertate venti violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Denunciati a piede libero i titolari di sei attività commerciali. ilgiorno.it

@follower "A cittadini e associazioni negate le sale comunali, ma poi viene concessa alle aziende per svolgere selezioni e assunzioni. Il Comune deve garantire equità e trasparenza" ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca facebook