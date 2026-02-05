Scossicci affetta da erosione | Comitato sollecita interventi urgenti sulla costa

La spiaggia di Scossicci si sta rapidamente rimpicciolendo. Il Comitato Viva Scossicci chiede interventi immediati per fermare l’avanzata dell’erosione che mette a rischio il litorale, ormai molto danneggiato. La situazione è critica e le autorità sono chiamate a intervenire al più presto.

**Scossicci, l’allarme del Comitato Viva Scossicci: “Interventi urgenti su tutta la costa”** Un’emergenza costiera si è accesa a Scossicci, nella fascia settentrionale della costa marchigiana, dove l’erosione continua a minacciare il litorale più vulnerabile della città. Il Comitato Viva Scossicci, guidato da Anna Maria Morsucci, ha lanciato un allarme forte: **interventi urgenti, omogenei e coordinati** su tutta la costa a nord di Porto Recanati. Le ultime mareggiate hanno mostrato che la disomogeneità degli aiuti e il ritardo nei piani di intervento stanno accelerando l’erosione, con rischi per strutture esistenti, per la rete stradale e soprattutto per l’economia turistica della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

