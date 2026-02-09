Futuro in prestito per il talento del Milan Sala? Alcune squadre si muovono

Emanuele Sala potrebbe cambiare maglia già nelle prossime settimane. Il giovane talento del Milan è nel mirino di alcune squadre che cercano un rinforzo per la seconda parte di stagione. Il club rossonero sembra disposto a valutare eventuali offerte, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La sua situazione si definisce giorno dopo giorno, mentre i club interessati monitorano attentamente la situazione.

Uno dei giocatori più interessanti del Milan Futuro è senz'altro il centrocampista Emanuele Sala. Il centrocampista classe 2007 ha al momento 16 presenze in Serie D con 3 gol. Di recente ha anche rinnovato il suo contratto con i rossoneri, ma il club potrebbe pensare a un'altra strategia per la sua crescita in vista della prossima stagione. Come fatto con Comotto e Camarda, infatti, il Milan potrebbe prestare altrove anche Sala. Ecco le ultime novità da Tuttomercatoweb. LEGGI ANCHE: Milan, Modric: non solo classe e qualità. C'è un dato che sorprende davvero>>> Reggiana e Virtus Entella avrebbe chiesto informazioni al Milan in vista della prossima stagione, per un possibile prestito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, si evidenziano le movimentazioni delle rivali del Milan nel calciomercato.

Futuro Schjelderup, adesso può partire in prestito: il Parma c'è, ma chiede un diritto di riscattoParmaLive.com fa luce sul forte interesse per Andreas Schjelderup del Parma. Infatti ieri il Benfica ha completato la cessione di David Jurásek allo Slavia Praga. Ma com’è che una cessione può ... tuttomercatoweb.com

Agenti AI e tokenizzazione: il futuro dei prestiti autoL’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mercato dei prestiti auto, incidendo soprattutto sulle modalità di gestione. Riduzione delle inefficienze, pratiche più rapide e un’esperienza utente ... facile.it

Milan e Piazze: "Avanti così: siamo sulla strada giusta" Il portiere e l'attaccante in sala stampa. Milan: "Ogni partita è una partita a sé: dobbiamo continuare su questa strada, la classifica la vediamo ma conterà quella a fine campionato. Sul rigore parato...". Piaz facebook

45' - #MilanFuturoVirtusCiseranoBergamo 00 Altra chance per Milan Futuro con Sala: il suo piattone da dentro l'area viene respinto da Cavalieri. Finisce così il primo tempo al Chinetti. #SerieD #MPLive x.com