Milan si guarda al Futuro | il giovane Sala rinnova il contratto nel giorno del suo compleanno

Dal (Milan) futuro al presente. Nella giornata di venerdì, la società rossonera ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Emanuele Sala, giovane centrocampista in forza alla squadra allenata da Massimo Oddo. Il classe 2007 ha firmato proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno, prolungando una avventura, quella con il Diavolo, che dura ormai da dodici stagioni. Sala è destinato a diventare una delle colonne portanti del Progetto Milan Futuro, auspicando di fare quanto prima il salto in prima squadra. Le premesse ci sono, dal momento che gran parte degli addetti ai lavori lo considera uno dei profili italiani più interessanti nel suo ruolo, e il fatto che mister Allegri lo abbia portato in panchina per le sfide contro Fiorentina e Pisa lo conferma: con umiltà e abnegazione, Sala potrà arrivare. 🔗 Leggi su Milanzone.it

