Prima pagina Tuttosport | mercato si muovono molto le rivali del Milan

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, si evidenziano le movimentazioni delle rivali del Milan nel calciomercato. La sezione offre un aggiornamento sulle strategie e le trattative in corso, con un focus particolare sulle dinamiche che interessano il campionato e le squadre competitive. Un approfondimento utile per seguire le scelte di mercato delle principali contendenti e le evoluzioni del panorama calcistico italiano.

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il mercato. En-Nesyri vede la Juve. Napoli, Giovane per Cont. Inter, Chivu, fuga e Perisic. Toro sempre più Jappert. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

