Futsal serie C1 | la Vigor si ferma sul pari 3-3 al Palamaira contro l’Oratorio San Vincenzo

La Vigor San Cataldo non va oltre il pareggio contro l’Oratorio San Vincenzo. Finisce 3-3 al PalaMaira in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. La squadra di casa sfiora la vittoria, ma gli avversari riescono a pareggiare nel finale. La classifica resta invariata, e per la Vigor si apre ora la sfida successiva.

La ventunesima giornata del campionato di serie C1 di futsal ha visto la PGS Vigor San Cataldo costretta a condividere i punti con l’Oratorio San Vincenzo C5, in un match terminato 3-3 al PalaMaira. Un risultato che, seppur combattuto, lascia l’amaro in bocca alla squadra di San Cataldo, desiderosa di ritrovare la vittoria tra le mura amiche, un traguardo che resta sfuggente dal 3 dicembre. La partita, ricca di capovolgimenti di fronte e di un finale al cardiopalma, ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per la tenacia dei giocatori e la capacità di reazione di fronte alle avversità.🔗 Leggi su Ameve.eu

