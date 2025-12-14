Inseguimento continuo nel risultato tra Pioppo Futsal e Oratorio S Vincenzo | i gialloverdi sfoderano una rimonta contro un’ottima squadra

Un emozionante duello tra Pioppo Futsal e Oratorio S. Vincenzo si è concluso con una spettacolare rimonta dei gialloverdi. La partita ha visto un continuo inseguimento nel risultato, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo fino all'ultimo minuto, dimostrando cuore, intensità e spirito di squadra.

Basile: "Prestazione di cuore e intensità, abbiamo lottato e inseguito fino all'ultimo secondo senza mai mollare tutti insieme da squadra!"