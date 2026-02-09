Furto a Pagani appartamento svaligiato da banda di ladri

Questa mattina a Pagani, una banda di ladri ha svaligiato un appartamento nel cuore dell’Agro nocerino sarnese. I malviventi sono entrati in azione nel pieno giorno, mettendo tutto a soqquadro e portando via diversi oggetti di valore. La polizia è già sul posto e cerca di capire come siano entrati e cosa abbiano portato via. La vittima, ancora sotto shock, si prepara a fare denuncia. È il secondo furto in poche settimane nella zona.

Ennesimo furto nell'Agro nocerino sarnese, a Pagani banda di ladri mette a soqquadro un appartamento. L'episodio risale a qualche giorno fa. Il furto I ladri hanno rubato oro e gioielli, costringendo il proprietario anche a sfogarsi sui social. La refurtiva apparteneva ad un parente.

