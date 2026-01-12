Novara un altro appartamento svaligiato dai ladri

A Novara si registra un ulteriore episodio di furto in appartamento, questa volta nella zona di Porta Mortara. Dopo diversi episodi segnalati nelle settimane precedenti, la situazione continua a preoccupare i residenti, evidenziando l'importanza di adottare misure di sicurezza adeguate. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e sensibilizzare sulla prevenzione dei reati in ambito domestico.

Ancora un furto in appartamento a Novara.Dopo che nelle scorse settimane sono stati segnalati numerosi colpi in diverse zone della città, nei giorni scorsi è stato scoperto un altro furto in un appartamento in zona Porta Mortara. I ladri hanno agito mentre i proprietari si trovavano fuori casa, è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

